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راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلازل وشيكة!

27
MAY
2024
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حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الأحد من سلسلة زلازل متفرقة وشيكة ستقع على امتداد اليوم وغدا الاثنين حسب توقعاته.

وأوضح هوغربيتس، أن الاقترانات الكوكبية قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع، كاشفا عما أسماه "الهندسة الفلكية الحرجة" التي قد تتسبب في عدة زلازل قوية اليوم وغدا.

و قال إن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

وأضاف: "سيكون لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط طوال الأسبوع، في المقام الأول مع المريخ، الشمس وعطارد وزحل يوم 27، أما يوم 28 فستكون الاقترانات بين الشمس وعطارد والمريخ، ثم في اليوم 30، الشمس وعطارد ونبتون، وسيكون هناك أيضًا اقتران مع الأرض وعطارد وأورانوس، وسيكون ذلك يوم 31، آخر يوم من شهر مايو".
وتابع: "يمكن أن يؤدي إلى زيادة زلزالية واضحة، في نطاق 6 درجات، وربما زلزال بقوة 7 درجات".

وحسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع زلزال قوي بلغت شدّته 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي صباح اليوم دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير هوغربيتس.

وتم رصد الزلزال على عمق 29 كلم في البحر على بعد حوالي 83 كلم شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.

وأفاد مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادي أن من غير المتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مدّ عال، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار في فانواتو.

روسيا اليوم
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