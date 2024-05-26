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بعد إعلان اصابتها بالسرطان.. أول تعليق لعقيلة الرئيس الأسد!

26
MAY
2024
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علقت عقيلة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد ، السيدة أسماء الأسد، أمس السبت، على أنباء إصابتها بسرطان الدم، وقالت إنها ستبدأ رحلتها العلاجية بكل إصرار وتحد للمرض.

ونشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لها وهي تقول إنها سوف "تخوض معركتها مع المرض بثقة مطلقة برب العالمين، وبمحبة ودعاء" محبيها. وأشارت إلى أنه منذ إعلان إصابتها باللوكيميا قبل أيام وصلتها الكثير من الرسائل المساندة، وهو ما أعطاها نوعا من القوة.


وأعلنت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، الثلاثاء، إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم. وقالت في بيان إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا). وأضاف البيان أنها ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وتابع أنها ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.


وأسماء الأسد التي تبلغ 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد. وكانت قد ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء الرئيس. وتزوج الاثنان منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

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