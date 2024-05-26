السعودية تعلن تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها لدى سوريا

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وجّه السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لدى الجمهورية العربية السورية".

وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهمات عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح السعودية وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفقا لما أورت وكالة الانباء السعودية