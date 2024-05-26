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ماسك ينقض على واتساب.. يسرق محادثاتكم ليلاً وأنتم نيام!

26
MAY
2024
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انقض ملياردير التكنولوجيا المثير للجدل إيلون ماسك على تطبيق المراسلة "واتساب" محذراً المستخدمين من سرقة محادثاتهم.

فقد زعم ماسك في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت أن تطبيق المراسلة الشهير ينقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام وكل ليلة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أنه آمن.

وأكد مقطع فيديو شاركه ماسك في تغريدته، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلاً حتى في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

في حين انقسمت الآراء حول هذه المسألة حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك،.

بينما شكك الكثير من مستخدمي "إكس" وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقية هتلك المزاعم.

البعض شكك في المعلومة
فيما سأل العديد من المستخدمين الآخرين أيضاً ماسك في التعليقات عما إذا كان لديه دليل قاطع على قيام واتساب بتسريب البيانات الشخصية للمستخدمين مثل الصور والمكالمات والرسائل النصية والرسائل الصوتية.

وكان من بينهم رجل الأعمال جون كارماك الذي لديه مليون متابع على "إكس".

في المقابل أيد الكثيرون ماسك وشاركوه مخاوفه.

بدوره شكك غابور جورباك، المستشار الاستراتيجي لشركة Tether وVanEck، في كلمات ماسك، مشيراً إلى حقيقة أن جميع الرسائل على واتساب من المفترض أن تكون محمية بالتشفير الشامل.

ماسك يعلق على ميزة من مايكروسوفت
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علق مالك "إكس" والرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس على ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قدمتها مايكروسوفت.

وقدمت الشركة برنامج Recall المدمج في مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها والمسمى Co-Pilot. وتم تصميم Recall لالتقاط لقطات شاشة منتظمة لجميع أنشطة المستخدم على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ووفقاً للتوضيح الذي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، فقد يرغب المستخدمون لاحقاً في البحث خلال لقطات الشاشة تلك لتذكر ما كانوا يفعلونه على أجهزتهم سابقاً. وأكد أن كل هذه البيانات لن يتم تصديرها من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى قواعد بيانات مايكروسوفت.

من جانبه انتقد ماسك هذا الابتكار، وشبهه بإحدى حلقات سلسلة الأفلام الشهيرة "بلاك ميرور"!

 

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