بريطانيا تصف أمر العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم على رفح بأنه تعزيز لحماس

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إنتقدت الحكومة البريطانية محكمة العدل الدولية بعد أمرها إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة على الفور، معتبرة أن الحكم تعزيز لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، حكمًا طارئًا أمس الجمعة في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من أمس الجمعة: "السبب وراء عدم توقف القتال هو رفض حماس اتفاقًا بشأن الرهائن سخيًا للغاية من إسرائيل. تدخل هذه المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم، سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم والبقاء في غزة".



وأضاف: "وإن حدث ذلك، فلن يكون هناك سلام ولا حل دولتين".