أُبلغ عن فقدانهما بالقرب من هذا الشاطىء.. وعناصر وحدة الإنقاذ البحري تنفذ عمليات المسح الميداني!

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يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية في الدفاع المدني، منذ الساعة الثانية فجرًا، على البحث عن مواطنين أبلغ عن فقدانهما بالقرب من شاطىء كفرعبيدا.

ويواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين وسط ظروف مناخية بالغة الصعوبة نظرًا لارتفاع الأمواج وكثافة حركة التيارات المائية.

وقد تم العثور على أغراضهما الشخصية واوراقهما الثبوتية داخل حقيبة وجدت على الشاطىء.



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بيانًا أمس حذرت فيه المواطنين والمقيمين والسائحين من الاقتراب من الشاطىء بسبب تأثيرات المنخفض الجوي ما قد يعرضهم لخطر الغرق.