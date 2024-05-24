"روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا"... بوتين: شرعية زيلينسكي "انتهت"

A + A -

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قد انتهت"، وذلك في إشارة إلى فترة ولاية زيلينسكي والتي انتهت في 20 أيّار، إلّا أنّه تم إلغاء الانتخابات الرئاسية في البلاد للعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا منذ شباط 2022.

ولفت بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات روسية بيلاروسية، إلى أنّ أحد أهداف مؤتمر سويسرا "هو على وجه التحديد تأكيد المجتمع الغربي، رعاة نظام كييف الحالي، شرعية رئيس الدولة الحالي (زيلينسكي)".

وأكد أنّ "روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، ومن الممكن العودة إليها، لكن بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا في تركيا وبيلاروسيا، والحقائق الحالية على الأرض"، مشيرًا إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".

وأوضح بوتين أنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم ما شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية، موضحًا أنّه :مع من نجري هذه المفاوضات، فهذا ليس سؤالًا ساخرًا".

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق إلى بيلاروسيا، في زيارة رسمية لمدة يومين.