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مستشار جامعة كاليفورنيا: كان يجب إزالة خيم مؤيدي فلسطين فورا

24
MAY
2024
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أدلى رؤساء ثلاث جامعات وجمعية شرفية للفنون والعلوم في الولايات المتحدة بشهاداتهم يوم الخميس أمام لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب الأميركي عن تعامل جامعاتهم مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
 
وجلسة الاستماع هذه هي السادسة التي تعقدها اللجنة ولجانها الفرعية بشأن ردود فعل الجامعات على التوترات التي اندلعت منذ هجوم حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
 
ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل زهاء 36 ألف فلسطيني وأصيب 80 ألفا في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
 
وفي عشرات الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة، نصب طلاب خياما ونظموا مسيرات احتجاجية لمطالبة الرئيس جو بايدن ببذل مزيد من الجهد لإنهاء القتال في غزة ومطالبة جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم حكومة إسرائيل.
 
ماذا قال القائمون على الجامعات في شهاداتهم بمجلس النواب الأميركي؟
 
- قال مستشار جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، جين بلوك، إنه كان ينبغي على الجامعة أن تكون مستعدة لتنهي على الفور اعتصاما لناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحول لمسرح لاشتباكات عنيفة مع متظاهرين مناهضين الشهر الماضي.
 
- أضاف بلوك للجنة "بالنظر لكل ما حصل، كان يجب أن نكون مستعدين لإزالة المخيم على الفور إذا، وعندما كانت سلامة مجتمعنا عرضة للخطر".
 
- شهدت الجامعة هجوما على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين مساء يوم 30 أبريل كان من أكثر الوقائع عنفا خلال الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا.
 
- أقالت الجامعة الأربعاء رئيس شرطة الحرم الجامعي بسبب طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات بما يشمل التقاعس عن التحرك أثناء الهجوم واعتقال شرطة الولاية والشرطة المحلية 210 أشخاص في الليلة التالية.
 
- أدلى رئيسا جامعتي روتجرز في نيوجيرسي ونورث وسترن في إيلينوي بشهادتيهما أيضا في جلسة الاستماع.
 
- واجه مايكل شيل رئيس جامعة نورث وسترن، الذي توصل إلى اتفاق مع المتظاهرين لإنهاء احتجاجهم، بعضا من أكثر الأسئلة صعوبة، حيث قالت فيرجينيا فوكس رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب: "الرئيس شيل، سمعنا روايات عن أعمال عنف مروعة ومضايقات لطلاب يهود في حرم جامعتك، لكنك اعترفت بأنك لم تفصل أي طالب منذ السابع من أكتوبر بسبب سلوك معاد للسامية... رفضت الإجابة على أسئلة جوهرية".
 
- فوكس قالت إن كل جامعة أخفقت في تطبيق قواعدها الخاصة والحفاظ على سلامة الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود.
 
- خاطبت فوكس رؤساء الجامعات قائلة: "جلسة اليوم هي البداية، وليست النهاية، من التحقيق الذي تجريه اللجنة بشأن مؤسساتكم".
 
- استقالت رئيستا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا بعد ردود فعل عنيفة على شهادتيهما أمام اللجنة في ديسمبر حول معاداة السامية في حرمي الجامعتين.
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