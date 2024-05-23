السقوط المدوي للثروة.. أغنى رجل في أميركا يبيع لوحات فنية لسداد الديون

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باع المستثمر المحاصر رون بيرلمان أعمالاً فنية تبلغ قيمتها ما يقرب من مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم شركة "Revlon Inc" التي كان يستخدمها كضمانات وطالب المقرضون، بما في ذلك "دويتشه بنك" بالسداد، حسبما أظهرت ملفات المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.

تضم قائمة الأعمال أسماء فناني القرن العشرين، بما في ذلك سي تومبلي، وإد روشا، وآندي وارهول، وجاكسون بولوك، وألبرتو جياكوميتي، وروي ليختنشتاين، وبابلو بيكاسو، وجان ميشيل باسكيات.

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كان من المعروف أن بيريلمان - الذي كان يوصف بأنه أغنى رجل في أميركا في يومٍ من الأيام - كان يبيع الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، ولكن رفع دعوى قضائية طويلة الأمد أمام محكمة التأمين هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن قائمة جميع الأعمال الـ 71. جمعت المبيعات 963 مليون دولار في الفترة من 2020 إلى 2022، على الرغم من أن القليل من ذلك ذهب إلى بيرلمان، الذي اضطر إلى سداد 910 ملايين دولار لدائنيه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ورفض ممثل عن بيرلمان التعليق. وخرج المستثمر البالغ من العمر 81 عاماً من قائمة بلومبرغ لأغنى 500 شخص في العالم بعد أن بلغت ثروته الصافية 1.9 مليار دولار اعتباراً من عام 2018.

جاءت تصفية أعماله الفنية بعد أن فقدت أسهم شركة ريفلون، شركة مستحضرات التجميل التي اشتراها مقابل 1.74 مليار دولار في عام 1985، أكثر من نصف قيمتها مع اجتياح جائحة كوفيد-19 الأسواق في أوائل عام 2020. وكان بيرلمان يستخدم أسهمه كضمان ما دفع "دويتشه بنك" لبيع الأسهم فيما يعرف بـ "Margin Call".

كان دويتشه بنك يقرض أيضاً مقابل أعمال بيرلمان الفنية، وخلال المفاوضات سمح بإزالة أصل واحد - لوحة إد روشا، Box Smashed Flat - من تسهيلات القرض. كان المبرر هو إمكانية فحصها بحثاً عن أضرار محتملة ناجمة عن حريق في ملكية بيرلمان في هامبتونز قبل 18 شهراً.

وستنظر شركة بيرلمان القابضة، MacAndrews & Forbes، في "تقديم مطالبة تأمين لأنها تعتقد أن العائدات الناتجة يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 50 مليون دولار، أو 3-5 أضعاف قيمتها المقدرة مؤخراً"، وفقاً لتقرير الائتمان الصادر عن دويتشه بنك.

وفي عام 2020، رفع بيرلمان دعوى قضائية ضد شركات التأمين الخاصة به لإجبارهم على احترام مطالبته بشأن 5 أعمال فنية تبلغ قيمتها المقررة 410 ملايين دولار قال إنها تضررت في الحريق، بما في ذلك روشا.

العديد من القطع التي باعها بيرلمان تم بيعها بالمزاد العلني من قبل دار سوثبي للمزادات، بينما ذهب البعض الآخر في معاملات خاصة. تم شراء اثنتين على الأقل من قبل مؤسس Citadel، كين غريفين، الذي اشترى رسالة "Brice Marden's Letter About Rocks #2"، و"River 4" مقابل 30 مليون دولار و9.5 مليون دولار على التوالي.

وقام غريفين بجولة في منزل بيرلمان في مانهاتن بالإضافة إلى منزله في هامبتونز.

"لقد رأيت الكثير من الفن. وقال غريفين في إيداعه: "ما أفهمه هو أن كل شيء كان معروضاً للبيع تقريباً". "كانت هناك شائعات بأن رون كان يواجه تحديات مالية."

وأعلنت شركة ريفلون إفلاسها في يونيو 2022.