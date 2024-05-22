مصر ترحب باعتراف اسبانيا والنروج وإيرلندا بدولة فلسطين

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رحبت مصر بقرار ايرلندا واسبانيا والنروج الاعتراف بدولة فلسطين ودعت الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة الى أن تحذو حذو الدول الاوروبية الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اوردنه"فرانس برس": إن "قرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين هو خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت الخارجية المصرية الدول الأخرى التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد الى "المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة".

وجددت مصر، حسب البيان، "مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، لاسيما في مدينة رفح الفلسطينية".