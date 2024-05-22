بعد تعرضه لمحاولة اغتيال...اليكم حالة رئيس الحكومة السلوفاكية!

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أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك اليوم أن حالة رئيس الحكومة روبرت فيكو الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأسبوع الماضي "مستقرة" لكنها لا تزال "حرجة".

ويرقد فيكو في مستشفى بانسكا بيستريتسا منذ الأربعاء حين أصيب بأربع رصاصات في محاولة اغتيال تعرّض لها لدى إلقائه التحية على مناصرين عقب جلسة حكومية في مدينة هاندلوفا في وسط البلاد.

وخضع الأربعاء لعملية جراحية استمرت خمس ساعات، كما خضع لعملية جراحية ثانية الجمعة استمرت ساعتين.

وجاء في تصريح أدلى به كاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة للصحافيين بعد اجتماع مجلس الأمن السلوفاكي أن "حالته كانت مستقرة في الصباح".

واضاف أن "حالته حرجة والإصابات معقدة. ومن المؤكد أن نقله ليس وارداً في الوقت الحالي".

وفق الإعلام السلوفاكي مطلق النار هو الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، وقد وجّه إليه الاتهام بالشروع بالقتل العم،د وأمرت محكمة جنائية خاصة بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي تمهيدا لمحاكمته، كما نقلت "فرانس برس".