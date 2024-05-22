3 دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وإسرائيل ترد

A + A -

تعتزم إيرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.

واستدعت إسرائيل، الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين .

وأكد رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور، الأربعاء، أن بلاده ستعرف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو.

وأضاف: "نعتقد أن حل الدولتين في مصلحة إسرائيل، الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية".

وتابع: "الحرب الدائرة في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية".

في السياق، قال مصدر حكومي إسباني لـ"رويترز" إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يعتزم الإعلان الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأحجم متحدث باسم مكتب سانتشيث عن التعليق.

وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية، الأربعاء.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.