رويترز: أيرلندا ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء.

وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد حذرت في أبريل الماضي، رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس من خطر الوقوف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وانتقدته لأنه لم يذكر في خطاب ألقاه مؤخرا الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن هاريس "نسي أن يذكر" الرهائن في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة توليه منصبه.

كذلك انتقدت رئيس الوزراء الجديد ووزير الخارجية في حكومته مايكل مارتن "لتخطيطهما لمنح جوائز إضافية للإرهاب" بتأكيد استعدادهما للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتابع البيان أن "البعض في أيرلندا يصر على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ".