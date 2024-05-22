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راكب الطائرة السنغافورية يروي لحظات "الرعب" ومصرع أحد المسافرين

22
MAY
2024
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قال أحد ركاب رحلة الطائرة السنغافورية "SQ321" إنه لم يكن هناك تحذير يذكر من الفوضى التي كانت على وشك الحدوث على متن الرحلة.
 
وأضاف الطالب الماليزي زافران أزمير أنه ومع البقاء لنحو ثلاث ساعات على الرحلة التي كانت منطلقة من لندن إلى سنغافورة، وحدث عدم ارتياح وشعرت أن طائرة Boeing 777-300R كانت تميل للأعلى وبدأت تهتز، وفقا لوكالة "رويترز".
 
استعد الشاب البالغ من العمر 28 عامًا وتأكد من أنه كان لديه حزام الأمان، فيما لم يفعل ذلك العديد من الركاب الآخرين.
 
"فجأة حدث انخفاض كبير للغاية، لذا جلس الجميع، وبسبب عدم ارتداء حزام الأمان اصطدم الركاب على الفور بالسقف، بعض الركاب ضربت رؤوسهم في كبائن الأمتعة التي كسرت، والأضواء في سقف الطائرة".
 
وأشار إلى "أن ركابا آخرين سقطوا على الأرض، وطار هاتفي من يدي وتقاذفت أحذية الركاب".
 
قُتل أحد الركاب وأصيب 30 آخرون بعد الرحلة التي انطلقت من لندن، مما اضطرها إلى إعلان حالة الطوارئ. وقال المسؤولون وشركة الطيران إن الطائرة هبطت في بانكوك.
 
"كان الطاقم والأشخاص داخل المراحيض هم الأكثر تضرراً، لأننا اكتشفنا أناسًا على الأرض فقط غير قادرين على النهوض من أمامكنهم. وقال أزمير: "كان هناك الكثير من الإصابات في العمود الفقري والرأس".
 
أبلغ القبطان الركاب أنهم سوف يقومون بعمل هبوط اضطراري في العاصمة التايلاندية بانكوك.
 
وبمجرد وصول الطائرة إلى المدرج، كان هناك ممرضون وعمال إنقاذ للاطمئنان على المصابين.
 
وصلت سيارات الإسعاف في وقت لاحق، وقال أزمير إنه رأى 8 أشخاص على الأقل على نقالات يتم سحبهم من مخارج الطوارئ، مضيفا أن إخلاء الطائرة استغرق 90 دقيقة.
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