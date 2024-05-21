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المقداد: الشعب السوري يشارك الشعب الإيراني حزنه لوفاة رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما

21
MAY
2024
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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن الشعب السوري يشارك الشعب الإيراني حزنه لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين ارتقوا جراء تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية أمس الأول.

وقال المقداد في اتصال هاتفي اليوم مع قناة “الميادين”: كان الرئيس الإيراني الراحل يؤكد بشكل دائم حرص بلاده على دعم سورية في مواجهة الحرب الإرهابية المفروضة عليها، وكان مؤمناً بانتصارها في هذه الحرب، بفضل صمود شعبها وصلابة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد، موضحاً أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين توطدت بزيارة الرئيس الأسد إلى طهران عام 2022، وزيارة رئيسي إلى دمشق في أيار من العام الماضي.

وبيّن المقداد أن العلاقة بين البلدين متجذرة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وستبقى قوية ومتينة اليوم وغداً، فالبلدان يرفضان هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وتدخلهم في الشؤون الداخلية للدول، ومتفقان أن فلسطين قضيتهما، وأن الكيان العنصري الصهيوني عدو مشترك.

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