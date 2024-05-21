49 هزة أرضية تثير ذعر السكان بجنوب إيطاليا

A + A -

سجّلت عشرات الهزات الأرضية بدرجات غير مسبوقة منذ 40 عاما في كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا، من دون التسبب بأضرار كبيرة، لكنها أرعبت السكان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على عمق 2.5 كيلومتر. وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجة أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد في بيان "اعتبارا من الساعة 19:51 مساء (17:51 غرينتش) وقعت سلسلة من الهزات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانية، و"رصدت 49 هزة أرضية".

راصد الزلازل الهولندي يكشف للعربية.نت عن زلازل وشيكة.. ولماذا يهاجمه العلماء!

علم

خاصراصد الزلازل الهولندي يكشف للعربية.نت عن زلازل وشيكة.. ولماذا يهاجمه العلماء!

وأشار ماورو دي فيتو من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال الأربعين عاما الماضية".

وأفاد عناصر الإطفاء على منصة "إكس" عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات" في حين أظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على "فيسبوك" إن المدارس ستبقى مغلقة الثلاثاء في بوتسولي حيث افتتحت مراكز لجوء ونصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.