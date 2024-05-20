الأردن: لا نملك دليلاً مادياً ولا ملموساً يؤكد وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات

A + A -

الوطن السورية: أوضح وزير الداخلية في الأردن مازن الفراية، أن وجود مناطق خارج سيطرة الدولة السورية يشكل بيئة خصبة لتنظيمات تحاول تمويل نفسها، مؤكداً أن الأردن لا يملك دليلاً مادياً أو ملموساً يؤكد وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات إليه.

ونقلت وكالة «بترا» الأردنية عن الفراية قوله خلال مشاركته في أمسية صالون السبت، بعنوان: «عندما يرتفع التحدي الأمني الأردني حد الحافة.. حرب مخدرات وتداعيات العدوان على غزة»: إن «طبيعة وحجم التهريب يشير إلى أن الأمر أبعد من مالي بحت للمهربين، وخصوصاً على الحدود الشمالية لوجود مناطق خارج سيطرة الدولة السورية مما شكل بيئة خصبة لبعض الجماعات والتنظيمات التي تحاول تمويل نفسها بأي ثمن».

وتابع الفراية: «إننا لا نملك دليلاً مادياً أو ملموساً يؤكد وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن»، مشيراً إلى أن «أي منطقة حدودية في العالم تشهد محاولات تسلل وتهريب ونحن في الأردن ومن خلال التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والرسمية قادرون على التصدي لهذه المحاولات وبالفعل نجحنا في منع الكثير من عمليات تهريب المواد المخدرة باتجاه دول الجوار، على الرغم من زيادة هذه المحاولات، وخصوصاً على الحدود الشمالية والشرقية».

وأوضح الفراية أن المهربين الذي يضبطون لا يكونون على معرفة بتفاصيل العملية سوى أن المطلوب منهم تنفيذ شيء محدد من مرحلة «أ» إلى مرحلة «ب».

وأشار الفراية إلى وجود تعاون وتنسيق كبير بين وزارة الداخلية ونظيرتيها في العراق وسورية، لكن لكل دولة قدراتها وإمكاناتها، مشيراً إلى ارتفاع كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، بمعدل زيادة نحو 6 ملايين حبة كبتاغون».