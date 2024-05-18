living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا فرنسيس: الشعوب الفقيرة لا تشارك إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الملوِّثة منذ 18 دقيقة

18
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد البابا فرنسيس في مؤتمر تشترك في تنظيمه الأكاديميتان الحبريتان للعلوم وللعلوم الاجتماعية بعنوان "من الأزمة المناخية إلى المرونة المناخية"، على ضرورة العمل الجماعي والفوري لحماية البشرية والكائنات الحية والبيت المشترك أمام الأزمة المناخية.

واستقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس المشاركين في المؤتمر، وأشار إلى "تفاقم حدة التغير المناخي سنة بعد الأخرى، مما يعني الحاجة العاجلة إلى حماية الأشخاص والطبيعة"، لافتا إلى أن "الشعوب الفقيرة لا تشارك سوى بشكل ضئيل في الانبعاثات الملوِّثة ويجب بالتالي أن تتلقى دعما وحماية أكبر".

وأشار إلى أن "تدمير البيئة هو إهانة لله، وخطيئة لا فقط شخصية بل هيكلية تُعرِّض البشر جميعا، وبخاصة من هم أكثر ضعفا، إلى خطر جسيم، وتهدد بتفجير صراع بين الأجيال".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   