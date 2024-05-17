رئيس وزراء إسبانيا يعلن الأربعاء موعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه سيعلن "الأربعاء" المقبل موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مستبعدًا أن يتم هذا الاعتراف في 21 أيار 2024 إنما "في أيام لاحقة"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب).

وقال سانشيز في مقابلة مع قناة "سيكستا" التلفزيونية لشرح سبب عدم المضي قدماً في هذا الاعتراف "الثلاثاء"، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نحن ننسّق مع الدول الأخرى لنتمكّن من إصدار إعلان مشترك واعتراف مشترك".

وأشار بوريل الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تمّ اختيار تاريخ 21 أيار للإعلان.

ولم يحدد سانشيز الدول التي تجري حكومته معها الآن مناقشات في شأن هذا الموضوع.