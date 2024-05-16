بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ اليوم، أن العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم.



وقال بوتين الذي أوردت كلامه وسائل إعلام روسية: "العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي احد. يشكل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية".

من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي أن العلاقة بين بكين وموسكو "مواتية للسلام"، معربا عن استعداده لتعميق الروابط بين البلدين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



وأضافت الوزارة أن شي قال إن "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا".