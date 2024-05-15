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مصدر: جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

15
MAY
2024
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قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا.
 
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.
 
وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.
 
ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.
 
وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت. وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.
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