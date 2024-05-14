تركيا: سنتقدم بطلب للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

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أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي: "ندين قتل المدنيين في السابع من تشرين الاول".

وأضاف: "لكن إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم الطلب رسميا بعد إلى محكمة العدل الدولية.