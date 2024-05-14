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اعتقالات جديدة في أرمينيا بحقّ متظاهرين احتجوا على نقل أراضٍ لأذربيجان

14
MAY
2024
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اعتقلت الشرطة الأرمينية عشرات المتظاهرين بعد محاولتهم قطع محاور رئيسية في يريفان احتجاجًا على نقل أراضٍ الى أذربيجان في إطار مباحثات السلام بين الجارتين لطيّ صفحة نزاع يعود إلى عقود.
     
واعتُقل 38 شخصًا بحسب تقرير للشرطة في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش). وفي اليوم السابق، أوقفت الشرطة 150 متظاهرًا لفترة وجيزة.
     
ووافق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاعات الإقليمية مع باكو، على إعادة القرى الحدودية التي كان استولى عليها جيشها في التسعينات.
     
وأجرى البلدان أعمالا مشتركة لترسيم الحدود في نهاية نيسان/ابريل.
     
ويدير حركة "تافوش باسم الوطن" رئيس أساقفة هذه المنطقة باغرات غالستانيان الذي يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
     
وبرز باعتباره الشخصية الرئيسية للاحتجاج فيما لا تزال سُمعة المعارضة سيئة في أرمينيا بسبب علاقاتها بالنظام القديم، الذي أطاحت به حركة احتجاج شعبية في عام 2018 أوصلت باشينيان إلى السلطة.
     
وإضافة إلى الدعوات للتظاهر، حاول المسؤول الكنسي جمع عدد كافٍ من أصوات النواب في البرلمان لإقالة رئيس الحكومة، وهو أمر صعب للغاية إذ يتمتع الأخير بأغلبية برلمانية كبيرة جداً.
     
ولا يمكن لرئيس الأساقفة الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب جنسيته المزدوجة الأرمينية والكندية.

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