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كان سيؤول لهاري.. الملك تشارلز ينقل إحدى رتبه للأمير وليام

14
MAY
2024
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سلم الملك تشارلز الثالث رسمياً، اليوم الاثنين، خلال زيارة لقاعدة عسكرية، ابنه وليام رتبة العقيد الأعلى لسلاح الجو في الجيش البريطاني، وهو دور فخري كان يبدو أنه سيؤول لشقيقه هاري.
 
التقى العاهل البريطاني، الذي شُخّصت إصابته بالسرطان في فبراير ويخضع حالياً للعلاج، بأفراد عسكريين وعائلاتهم مع ولي العهد البريطاني في مطار ميدل والوب في هامبشر في جنوب إنجلترا.
 
وقال العاهل البريطاني: "أود أن أعبّر لكم عن سعادتي الكبيرة بوجودي معكم ولو لفترة وجيزة، لكنّ الفرحة ممزوجة بحزن شديد بعد 32 عاماً أمضيتها في العمل معكم ومتابعة نجاحاتكم الكثيرة".
 
وأصبح تشارلز الثالث أول عقيد أعلى لسلاح الجو بالجيش البريطاني قبل 32 عاماً، وأعلن العام الماضي أنه يريد نقل هذا اللقب إلى وريثه.
 
وكان ابنه الأصغر هاري، وهو على خلاف مع العائلة الملكية ويعيش في الولايات المتحدة، قد خدم في هذا الفوج بالجيش البريطاني خلال مهمة في أفغانستان في عام 2012، وتولى حينها قيادة مروحية أباتشي كما كان مساعد طيار مدفعي.
 
ولطالما سادت توقعات بأن يتسلّم هاري هذا اللقب الفخري بعد والده، لكن دوق ساسكس تخلى عن التزاماته الملكية في عام 2020 عندما غادر المملكة المتحدة مع زوجته ميغان.
 
ولم يلتق هاري بوالده الملك أثناء وجود الأمير في لندن الأربعاء الماضي لحضور حفلة أقيمت لمناسبة ذكرى عشر سنوات على إطلاق ألعاب إنفيكتوس، وهي مسابقة دولية للجنود المصابين يشرف عليها دوق ساسكس.
 
وبرر ناطق باسم الأمير ذلك بجدول أعمال الملك "المزدحم للغاية".
 
وبعد ثلاثة أشهر من الغياب عن المشاركات العامة، ولكن مع استمراره في ممارسة بعض الوظائف الرسمية، استأنف الملك البالغ من العمر 75 عاماً بعضاً من أنشطته العامة في أوائل مايو.
 
وبعد منحه اللقب العسكري الجديد، تلقى الأمير وليام شرحاً عن مهامه الجديدة، الاثنين، وقد غادر القاعدة الجوية على متن مروحية أباتشي بعد الظهر للقيام برحلة أولى في هذا الإطار.
 
وأمضى وريث العرش أكثر من سبع سنوات في الجيش البريطاني، ثلاث منها بصفته قائد مروحية إغاثة في قاعدة سلاح الجو الملكي في جزيرة أنغليزي في ويلز حتى سنة 2013.
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