بالفيديو.. سقوط لوحة إعلانية ضخمة يخلف عشرات القتلى والجرحى

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لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بجروح من جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية في بومباي، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة غربي الهند، والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقال غوراف تشوهان، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن اللوحة الإعلانية سقطت من جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.

وأضاف أن فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها.

وتابع المفتش: "لقد حدّدنا موقعها (الجثث) لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرا".

وكانت بلدية المدينة أعلنت في وقت سابق أن فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واللوحة الإعلانية ضخمة إذ يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 50 مترا، وفقا لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس".