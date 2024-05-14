مسؤولون أميركيون يكشفون تحضيرات إسرائيل لعملية كبيرة في رفح

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح في غزة للمضي قدما في عملية اجتياح المدينة.

وأشار المسؤولان لـ"سي إن إن" إلى أنهما ليسا متأكدين بعد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشن عملية واسعة في رفح خلال الأيام القادمة.

وأضاف أحد المسؤولين أن إسرائيل لم تتخذ الاستعدادات الكافية – بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى – قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح.

ويكافح عمال الإغاثة من أجل توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى المتضائلة على مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بسبب ما تقول إسرائيل إنها عملية محدودة في رفح، حيث لا يزال المعبران الرئيسيان بالقرب من المدينة الواقعة بجنوب غزة مغلقين.