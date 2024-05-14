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مقتل أول موظف دولي للأمم المتحدة بغزة..وغوتيريش يطالب بتحقيق

14
MAY
2024
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح الإثنين، موضحا أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.

وقال فرحان حق إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شعر "بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وإصابة آخر نتيجة قصف تعرضت له مركبتهما التابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح".

وأضاف "هذه الضحية الدولية الأولى" للأمم المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر في جنوب اسرائيل، مذكرا بمقتل نحو 190 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة، معظمهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتابع أن الأمين العام "يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل".

ولم يعط حق أي تفاصيل عن الحادث وامتنع عن تحديد جنسيتي الموظف المتوفى والآخر المصاب.

وأوضح أنه "ليس لدي كل التفاصيل" لكن "أعتقد أن الموكب كان يتحرك عندما أُصيبت المركبة"، مشيرا إلى أن جميع المركبات كانت معروفة على أنها تابعة للأمم المتحدة.

وتضمن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن أمن وكالات المنظمة وبرامجها في أكثر من 130 دولة.

وتسعى القوات الإسرائيلية إلى القضاء على حماس بعد أن قادت الحركة هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وفي المقابل، قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وأصيب 78827 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

 

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