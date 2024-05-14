الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

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الشرق الأوسط السعودية: بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السوري فيصل المقداد، يوم الاثنين، أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عبر منصة «إكس» إن الجانبين «استعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب».

كما تناول الوزيران خلال لقائهما قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي تستضيفه البحرين، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يعانيها.