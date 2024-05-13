living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فستان ميغان ماركل في نيجيريا يثير الجدل!

13
MAY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت ميغان ماركل حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها في نيجيريا بفستان من مصمم يحمل اسم العائلة المالكة في بريطانيا "ويندسور".

ولم يفوت نشطاء عبر الانترنت مسألة العلاقة بين اسم مصممة الفستان الوردي هايدي ميريك، والعائلة المالكة البريطانية التي تركتها ماركل، 42 عاما، وزوجها الأمير هاري، 39 عاما، في عام 2020.

وبينما تساءل البعض عما إذا كانت هذه إشارة خفية إلى آل وندسور، رأى آخرون أنها إهانة، حيث قال أحدهم على منصة "إكس": "كانوا يحاولون محو عائلة وندسور من حياتهم تماما، لكن ها هي السيدة ساسكس ترتدي فستانا يسمى ويندسور".

وكتب آخر: "ميغان ماركل ترغب بشدة في أن تكون لها علاقات باسم وندسور"، فيما أشار آخر إلى أن ميغان تسعى لإعطاء شرعية لنفسها من خلال الظهور بفستان يحمل علامة العائلة المالكة.

من جهة أخرى، رجح نشطاء أنها مجرد صدفة، حيث قال أحدهم: "ترتدي فستانا وفجأة تصبح رسالة سرية؟ ربما هي فقط أحببت الفستان"، وأضاف آخر: "بصراحة الناس تريد دائما قراءة سوء النية في تصرفات ميغان".

ويبلغ سعر الفستان الذي ظهرت به دوقة ساسكس خلال زيارتها الأخيرة صحبة الأمير هاري إلى نيجيريا، 1350 دولارا، لكنه الآن أصبح غير متوفر على المتجر الإلكتروني للمصممة.

وتمت دعوة الزوجين إلى نيجيريا من قبل رئيس أركان الدفاع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهو أعلى مسؤول عسكري في البلاد.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   