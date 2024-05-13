فستان ميغان ماركل في نيجيريا يثير الجدل!

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أثارت ميغان ماركل حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها في نيجيريا بفستان من مصمم يحمل اسم العائلة المالكة في بريطانيا "ويندسور".

ولم يفوت نشطاء عبر الانترنت مسألة العلاقة بين اسم مصممة الفستان الوردي هايدي ميريك، والعائلة المالكة البريطانية التي تركتها ماركل، 42 عاما، وزوجها الأمير هاري، 39 عاما، في عام 2020.

وبينما تساءل البعض عما إذا كانت هذه إشارة خفية إلى آل وندسور، رأى آخرون أنها إهانة، حيث قال أحدهم على منصة "إكس": "كانوا يحاولون محو عائلة وندسور من حياتهم تماما، لكن ها هي السيدة ساسكس ترتدي فستانا يسمى ويندسور".

وكتب آخر: "ميغان ماركل ترغب بشدة في أن تكون لها علاقات باسم وندسور"، فيما أشار آخر إلى أن ميغان تسعى لإعطاء شرعية لنفسها من خلال الظهور بفستان يحمل علامة العائلة المالكة.

من جهة أخرى، رجح نشطاء أنها مجرد صدفة، حيث قال أحدهم: "ترتدي فستانا وفجأة تصبح رسالة سرية؟ ربما هي فقط أحببت الفستان"، وأضاف آخر: "بصراحة الناس تريد دائما قراءة سوء النية في تصرفات ميغان".

ويبلغ سعر الفستان الذي ظهرت به دوقة ساسكس خلال زيارتها الأخيرة صحبة الأمير هاري إلى نيجيريا، 1350 دولارا، لكنه الآن أصبح غير متوفر على المتجر الإلكتروني للمصممة.

وتمت دعوة الزوجين إلى نيجيريا من قبل رئيس أركان الدفاع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهو أعلى مسؤول عسكري في البلاد.