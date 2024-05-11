حماس تعلن وفاة اسير إسرائيلي وتبث مقطعا مصورا

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بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس " اليوم مقطعا مصورا لرجل محتجز في قطاع غزة، قالت في وقت لاحق إنه توفي متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر خلال غارة إسرائيلية.

وقال بيان للقسامالذي اوردته "سكاي نيوز عربية": "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وبثت القسام مقطعا مصورا بلغت مدة المقطع 11 ثانية، ويظهر فيه بولابيل، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب"، وفقا لفرانس برس".

ونشر المقطع المصور عبر قناة "تلغرام" التابعة للجناح العسكري للحركة.