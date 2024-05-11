رئيس بنما يتعهد بإغلاق أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاما في العالم

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أعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو أنه سيغلق طريق الهجرة الذي عبره أكثر من 500 ألف مهاجر العام الماضي.



وأعلن رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو، أنه سيقوم بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال مولينو الذي انتخب الأحد رئيسا لهذه الدولة المفصلية على طريق الهجرة في أمريكا الوسطى: "سنطلق، بمساعدة دولية، إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك، مع احترام حقوق الإنسان".

وكان مولينو قد تعهد في 16 إبريل بأن يغلق أمام المهاجرين، غابة دارين البالغة مساحتها 575 ألف هكتار والممتدة على مسافة 266 كيلومتراً على الحدود بين بنما وكولومبيا.

وقال مولينو وهو محام يبلغ 64 عاما، ومن المقرر أن يتولى منصبه في الأول من يوليو: "ليعلم القادمون من هناك (أمريكا الجنوبية) وأولئك الذين يرغبون في القدوم، أن كل من يصل إلى هنا سيُعاد إلى بلده الأصلي".

وأضاف الرئيس اليميني المنتخب: "غابتنا ليست طريق عبور، لا .. إنها حدودنا".

المصدر: أسوشييتيد بريس، أ ف ب