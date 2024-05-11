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إيران تعلق على قيام مندوب إسرائيل بتمزيق "ميثاق الأمم المتحدة"

11
MAY
2024
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وصف متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تمزيق سفير إسرائيل في الأمم المتحدة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد صعد يوم أمس إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة وقام بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة.

وقاحت به شیوه صهیونیستی، یعنی اینکه پس از کشتار بیش از سی و چهار هزار نفر زن، کودک و شهروند بیگناه فلسطینی طی هفت ماه جنایت جنگی، نقض فاحش قوانین و مقررات و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و نیز متهم بودن به نسل‌کُشی، انتظار تشویق از جامعه جهانی دارند!
وقاحت یعنی اینکه منشور سازمان…


وكتب كنعاني في حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة تعني أن ميثاق الأمم المتحدة له قيمة طالما بقي أعضاء المنظمة صامتين أمام كل هذه الجرائم والوحشية!!".

وأضاف: "الوقاحة على الطريقة الصهيونية.. بعد مقتل أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن من الأبرياء الفلسطينيين خلال 7 أشهر، وجريمة حرب والانتهاك الجسيم للقوانين واللوائح والحقوق الإنسانية الدولية والإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي!".

هذا وقام إردان، يوم أمس الجمعة، بوضع نسخة من ميثاق الأمم المتحدة في آلة تقطيع الورق في الأمم المتحدة قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

المصدر: RT

 

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