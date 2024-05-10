العدو يتحدث عن مغادرة مقاتلين من "حماس" رفح وتكشف عن استراتيجية يحيى السنوار مع الجيش الاسرائيلي

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تضاربت معلومات المسؤولين الإسرائيليين حيث قدّر بعضهم حجم قوة "حماس" في رفح بكتيبتين غرب المدينة، وبعضهم وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدثوا عن أربع كتائب تتحصن هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن نتنياهو ردّد في مناسبات عديدة أن هناك 4 كتائب تابعة لـ"حماس" في مدينة رفح، وهي "المعقل الأخير" للحركة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنه "يجب التعامل معها".



في المقابل، أكد 3 مسؤولين إسرائيليين مطلعين أنه لم تعد في رفح 4 كتائب تابعة لـ"حماس" كما يعتقد رئيس الوزراء.

وأضاف المسؤولون: "غادر جزء كبير من القوة المقاتلة المدينة وضواحيها. وانتقلوا إلى خان يونس، وربما أيضا إلى المخيمات وسط القطاع. وما تبقى هو حوالي كتيبتين في الجهة الغربية من المدينة، ربما في منطقة تل السلطان".

بدورهم يقول المراقبون إن عدد الكتائب المتبقية لـ"حماس" في مدينة رفح لا يهم، لأنه ليس بوسع أي قوة تابعة لحماس الصمود أمام فرقة واحدة للجيش الإسرائيلي، وإنما الاستراتيجية التي يتبعها يحيى السنوار، وتتمثل في أن "يبقى تحت الأرض مدة طويلة تمتد أكثر من المدة التي يحتمل البقاء خلالها جيش الدفاع فوق الأرض".