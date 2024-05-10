"هاجمتهم الدبابير ".. إصابة 12 جندياً في جيش العدو!

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي إصابة 12 جنديا بهجوم أسراب من الدبابير دهست آلية عسكرية إسرائيلية عشّها في جنوب قطاع غزة.



وقال جيش العدو، اليوم الجمعة، إنه تم نقل 12 جنديا من كتائب المدرعات وجفعاتي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، بعد تعرضهم للسعات دبابير خطيرة في المنطقة العازلة الواقعة على الحدود بالقرب من كيبوتس نيريم في قطاع غزة، بعد أن داست دبابة عشا للدبابير في المكان.



وفي وقت سابق، قالت مصادر " إسرائيلية " إن "حدثا أمنيا صعبا وقع في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.





