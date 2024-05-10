الملك تشارلز: سُمح لي بالخروج من قفصي

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قال العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث مازحا، الخميس، إنه "سُمح له بالخروج من قفصه" وذلك في أثناء زيارة لكلية تدريب عسكري في أحدث مشاركة منذ عودته لممارسة واجباته العامة بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وقال للجنود خلال لقائه بهم وعائلاتهم في الكلية الملكية للهندسة العسكرية بجنوب إنجلترا: "أعتذر حقا عن مفاجأتكم، لكن حين أُتيحت لي هذه الفرصة وسُمح لي بالخروج من قفصي، أردت المجيء والمشاهدة".

وقال قصر باكنغهام حين استأنف الملك مشاركاته العامة نهاية الشهر الماضي، إن الملك (75 عاما) كان "متحمسا بشدة" للعودة إلى ممارسة واجباته العامة. لكن بيتر فيليبس، ابن شقيقته الأميرة آن، قال في مقابلة تلفزيونية إن خاله محبط من وتيرة تعافيه.

والزيارة هي المشاركة الثانية للملك في يومين بعد أن استضاف الحفل السنوي الأول في حديقة قصر باكنغهام الأربعاء.

لكن مشاركاته جعلته لا يتمكن من رؤية ابنه الأصغر الأمير هاري الذي كان في زيارة نادرة إلى بريطانيا هذا الأسبوع من منزله في كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم هاري إن اللقاء بين تشارلز وابنه "لن يكون ممكنا بسبب برنامج الملك المزدحم".