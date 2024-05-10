living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العثور على بقايا فئران سوداء في منتج غذائي شهير!

10
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تم سحب أكثر من 100 ألف علبة من شرائح الخبز في اليابان بعد إعلان الشركة المصنعة أنها اكتشفت بقايا فئران سوداء في أحد منتجاتها، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت شركة "باسكو شيكيشيما" الشهيرة، أنها تحقق في كيفية وصول بقايا الفئران إلى العبوتين، مؤكدة أنها لم تعثر حتى الآن على أي شخص أصيب بالمرض بعد تناول شرائح خبز تشوجوكو الأبيض.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نعتذر بشدة عن التسبب في مشاكل لعملائنا. سنعزز نظام إدارة الجودة لدينا لضمان عدم تكرار ذلك"، وتوقف المصنع الذي يتم إنتاج الخبز فيه في طوكيو عن العمل في الوقت الحالي.

وتشتهر اليابان بمعاييرها العالية في مجال الصرف الصحي والنظافة، ومن النادر سحب المنتجات الغذائية من أسواقها. ومع ذلك، اعتذرت سلسلة متاجر "7-Eleven" في العام الماضي، وسحبت بعض المنتجات بعد اكتشاف صرصور في كرة أرز.

ومؤخرا، دارت مخاوف صحية حول شركة "كوباياشي الدوائية" التي تنتج المكملات الغذائية المصممة لخفض نسبة الكوليسترول. وكشفت الشركة أنها تحقق في 5 حالات وفاة ربما تكون مرتبطة بهذه المنتجات، التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   