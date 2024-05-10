العثور على بقايا فئران سوداء في منتج غذائي شهير!

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تم سحب أكثر من 100 ألف علبة من شرائح الخبز في اليابان بعد إعلان الشركة المصنعة أنها اكتشفت بقايا فئران سوداء في أحد منتجاتها، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت شركة "باسكو شيكيشيما" الشهيرة، أنها تحقق في كيفية وصول بقايا الفئران إلى العبوتين، مؤكدة أنها لم تعثر حتى الآن على أي شخص أصيب بالمرض بعد تناول شرائح خبز تشوجوكو الأبيض.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نعتذر بشدة عن التسبب في مشاكل لعملائنا. سنعزز نظام إدارة الجودة لدينا لضمان عدم تكرار ذلك"، وتوقف المصنع الذي يتم إنتاج الخبز فيه في طوكيو عن العمل في الوقت الحالي.

وتشتهر اليابان بمعاييرها العالية في مجال الصرف الصحي والنظافة، ومن النادر سحب المنتجات الغذائية من أسواقها. ومع ذلك، اعتذرت سلسلة متاجر "7-Eleven" في العام الماضي، وسحبت بعض المنتجات بعد اكتشاف صرصور في كرة أرز.

ومؤخرا، دارت مخاوف صحية حول شركة "كوباياشي الدوائية" التي تنتج المكملات الغذائية المصممة لخفض نسبة الكوليسترول. وكشفت الشركة أنها تحقق في 5 حالات وفاة ربما تكون مرتبطة بهذه المنتجات، التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء.