living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد مؤامرة اغتياله.. زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

9
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر، الخميس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.

ووقع زيلينسكي مرسوما ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا".

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أنه ألقى القبض على عملاء لروسيا داخل جهاز أمني يخططون لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

ويعرف الجهاز الأمني باسم إدارة حماية الدولة في أوكرانيا.

وقال على تطبيق تلغرام للتراسل "أحبط محققو مكافحة التجسس وجهاز الأمن الأوكراني خطط جهاز الأمن الاتحادي (الروسي) لتصفية رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للقيادة العسكرية والسياسية العليا".

من ناحيتها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجهاز الأمني الأوكراني قوله "مجددا" أنه اكتشف "مؤامرة لأجهزة استخبارات أجنبية" تضمنت التحضير لمحاولة اغتيال زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأضافت تاس أن الجهاز الأمني الأوكراني زعم، في منشوره على منصة تلغرام، أن الهيئات الروسية المختصة خططت للقضاء على زيلينسكي، وكذلك على رئيس جهاز الأمني فاسيلي ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية كيريل بودانوف وبعض المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.

ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني فإنه تم القبض على عقيدين من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، بزعم نقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال. تم تفتيش أماكن إقامتهما وتوجيه لهما تهمة الخيانة والتحضير لهجوم إرهابي، بحسب ما ذكرت وكالة تاس.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل مسؤولا أمنيا رفيعا للاشتباه بجمعه معلومات سرية، بما في ذلك عن زيلينسكي وتسريبها لاستخبارات أجنبية.

وحسبما نقلت الصحيفة، تم اعتقال مدير أحد الأقسام في إدارة الحراسة الحكومية، العقيد أندريه غوك، إضافة إلى موظف آخر في الإدارة، يتهم بمساعدة غوك.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا عن منع "محاولات" اغتيال زيلينسكي أو غيره من ممثلي القيادة العسكرية السياسية للبلاد، واتهمت "الأجهزة الخاصة الروسية" بالوقوف وراءها.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   