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تحدث عن "إبادة" في غزة.. إسرائيل تصب غضبها على وزير إسباني

9
MAY
2024
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حذر وزير إسباني من اليسار المتطرف الأربعاء الشركات الوطنية في إسرائيل من "خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين" مما أثار استياء السفارة الإسرائيلية.
 
وفي رسالة موجهة للشركات نقلها بيان للوزارة، دعا وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستندوي المجموعات الموجودة في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة لتجنب "الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها".
 
وأضاف بوستندوي: "علينا التحقق من أن هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" مع "خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين".
 
إسرائيل ترد.. والخارجية الإسباني: بوستندوي لا يتحدث باسم الحكومة
 
• أثار بيان بوستندوي رد فعل قويا من السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي أكدت في بيان مقتضب أنها "ترفض تماما الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام ومفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة".
 
• نددت السفارة الإسرائيلية في إسبانيا بـ"شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، من خلال اتهامات لا أساس لها تعطي قوة لحماس وأولئك الذين يريدون زوال الدولة الإسرائيلية، وهو تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية".
 
• نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن مقاربة بوستيندوي، قائلة إنها لم تكن على علم بوجود هذه الرسالة.
 
• الخارجية الإسبانية أكدت أن بوستندوي لا يتحدث باسم "الحكومة".
 
• استخدم مصطلح "الإبادة" مرارا في الأشهر الأخيرة من قبل وزراء من أحزاب اليسار المتطرف المتحالفة مع الاشتراكيين داخل حكومة بيدرو سانشيز، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في إطار خطوة رسمية.
 
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه سانشيز، الذي يعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادا لإسرائيل، لحشد العواصم الأوروبية الأخرى لدعم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما لا تستبعد مدريد القيام به من جانب واحد.
 
لكن منصة اليسار المتطرف "سومار" ترى أن الإجراء غير كاف وتطالب بعقوبات على إسرائيل.
 
والأحد أعلنت زعيمة "سومار" يولاندا دياز، المسؤولة الثالثة في الحكومة أنهم "يقتلون الأطفال في فلسطين" والمجتمع الدولي "لا يحرك ساكنا".
 
ونفذت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، خلّف أكثر من 1170 قتيلا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
 
وأدى الرد الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل 34844 شخصا وفقا لحماس، وتسبب في كارثة إنسانية ودمار هائل في غزة.
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