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مسؤول في «حماس»: نقترب من التوصل لاتفاق إذا لم تعرقله "إسرائيل"

9
MAY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: قال مسؤول في حركة «حماس» لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنه لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذا لم تعرقله إسرائيل، مشيرا إلى أن أجواء المفاوضات إيجابية.

 

وأضاف المسؤول أن الساعات القادمة في المفاوضات ستكون حاسمة وإن «حماس» تتعامل «بروح إيجابية لوقف العدوان»، مؤكدا أن العمل جار على «قطع الطريق على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو» الذي يحاول «التهرب من استحقاق التهدئة»، وأن الوسطاء قللوا الفجوة في غالبية الملفات.

 

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق اليوم، عن مصدر رفيع قوله إن المحادثات بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة تجري «وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية».

 

وقال المصدر إن المباحثات ما زالت مستمرة بحضور الوفود القطرية والأميركية وحركة «حماس»، مشيراً إلى أن مصر تكثّف جهودها «للحفاظ على المسار التفاوضي».

 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه طلب من وفده المفاوِض الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين، بينما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثّف عملياتها إن لم يتم التوصل لاتفاق.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها أمس.

الشرق الأوسط
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