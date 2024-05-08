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منظمة الصحة العالمية : كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام فقط

8
MAY
2024
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حذر المدير العام  لمنظمة الصحة العالمية  من أن  كمية الوقود في المستشفيات بجنوب قطاع غزة تكفي لثلاثة أيام فقط.

وكتب تيدروس ادهانوم غيبريسوس على منصة" إك":س "الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبا".

وأكد في مؤتمر صحافي للمنظمة أن "الوقود الذي توقعنا السماح بدخوله اليوم لم يسمح له بالدخول".

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن إنه من الضروري إدخال الوقود مؤكدا "بدون وقود، تتوقف جميع العمليات الإنسانية، بما في ذلك عمليات المستشفيات".

وأكد الدكتور تيدروس أن "أحد المستشفيات الثلاثة في رفح، مستشفى النجار، خرج عن الخدمة بسبب القتال الدائر في محيطه والعملية العسكرية في رفح". 

وحذر من أن "إغلاق المعبر الحدودي ما زال يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود. ومن دون الوقود، ستتوقف كل العمليات الإنسانية"، مضيفا أن "إغلاق الحدود يعيق أيضاً إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وبحسب بيبركورن فإن أي تصعيد في الأعمال العدائية يمنع بسرعة كبيرة  وصول المرضى أو الفرق الطبية إلى المستشفيات.

وأضاف أن الجهود الإنسانية "لن تمنع الوفيات وحالات المرض الزائدة التي نتوقعها في حالة حدوث توغل واسع النطاق". 

ورأى مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين  أن التوغل الإسرائيلي في رفح لا يمكن وصفه بأنه عملية عسكرية محدودة، إذا كان "الفصل الأول من هذا الهجوم هو قطع شرياني الحياة عن 2,5 مليون شخص في غزة"، في إشارة إلى المعابر المغلقة جنوب القطاع.

وتابع "وقف الوقود، والغذاء، ووقف الدواء من المصدر على الحدود (..) أنا لا أسمي ذلك تقييدا. بل أسمي ذلك إعادة فرض حصار كامل"

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