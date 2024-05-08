البنتاغون اكد تعليق شحنات من الذخائر الثقيلة لإسرائيل بسبب خلافات حول حجم عملية رفح

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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة موقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، بحسب "روسيا اليوم".



وقال أوستن: "لقد أوضحنا منذ البداية أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين في ساحة المعركة تلك مرة أخرى، أثناء قيامنا بتقييم الوضع، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الذخائر الثقيلة".



وأضاف: "إن واشنطن تعارض عملية الجيش الإسرائيلي هذه". موضحا في نفس الوقت أنه "لم يتم اتخاذ بعد أي قرار نهائي بشأن كيفية مواصلة إمداد الذخيرة".