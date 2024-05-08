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كوريا الشمالية.. وفاة "مهندس تقديس الأسرة الحاكمة"

8
MAY
2024
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توفي مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشمالية كيم كي نام، الثلاثاء، عن عمر 94 عاما، حسبما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأربعاء.
 
وكان كيم يعد مهندس "تقديس الشخصية" في عهد أسرة كيم الحاكمة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نعى الراحل بصمت صباح الأربعاء أمام نعشه، بـ"حزن مرير لفقدان ثوري مخضرم بقي مخلصا بلا حدود".
 
وأوضحت أن كيم كي نام الذي أدخل المستشفى منذ عام 2022، توفي بسبب الشيخوخة و"خلل في العديد من الأعضاء".
 
وعرف كي نام خصوصا برئاسته قسم الدعاية في كوريا الشمالية بين عامي 1989 و2017، بعدما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية في السبعينات.
 
كما شغل منصب نائب رئيس حزب العمال الحاكم في البلاد، وكان سفيرا لدى بكين في الخمسينات.
 
وبعدما درس في الاتحاد السوفيتي، بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ الذي تولى السلطة في بيونغيانغ منذ نهاية الاحتلال الياباني عام 1948 حتى وفاته في 1994، وكان يعتبر صديقا مقربا لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
 
وألّف كيم كي نام الشعارات الرئيسية للنظام وخطابات قادته، وبعد تقاعده منح دوره لشقيقة كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، في عام 2018.
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