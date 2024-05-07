بوتين في مراسم تنصيبه رئيسا لولاية جديدة: ستبقى خدمة روسيا هدفي الأعلى

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بدأت عند الساعة 12 بتوقيت موسكو اليوم في الكرملين مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد أداء اليمين الدستورية ألقى الرئيس بوتين كلمة قال فيها: "في هذه اللحظات أشكر من قلبي كل المواطنين في جميع أنحاء روسيا، وكذلك أنحني إجلالا أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا".

وتابع : "إن الدستور ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسؤولية كبيرة، حددت عملي في السابق، وسوف تحدد عملي في المستقبل. ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفي الأعلى".