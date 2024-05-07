التوترات الجيوسياسية تهبط بإيرادات أمريكانا بالربع الأول

A + A -

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية، والمدرجة بشكل مزدوج في سوق أبوظبي والسوق السعودي، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والمنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي إنها حققت إيرادات بلغت 493.5 مليون دولار وبنسبة تراجع 16 بالمئة على أساس سنوي، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح معدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغ 103.3 مليون دولار.

وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول 28 مليون دولار، بالمقارنة مع أرباح قدرها 58.1 مليون دولار حققتها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وعزت الشركة تراجع صافي الربح بنحو 52 بالمئة إلى الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وحلول شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والإيجارات مع افتتاح متاجر جديدة خلال تلك الفترة.

وبلغت قيمة السيولة النقدية 160 مليون دولار ما يؤكد استمرار الوضع المالي القوي للشركة، بحسب الإفصاح.

وواصلت شركة أمريكانا للمطاعم تعزيز تواجدها مع افتتاح 37 مطعما جديدا خلال الربع الأول من 2024، وبلغت محفظة الشركة 2456 مطعما بالإضافة إلى 37 مطعما جديدا قيد الإنشاء.

وفي 24 أبريل الماضي، وافق مساهمو الشركة على توزيعات إجمالي أرباح قدرها 179.4 مليون دولار ما يعادل 0.0213 دولار للسهم، موزعة بين توزيعات أرباح عادية بقيمة 129.7 مليون دولار، وتوزيعات أرباح خاصة إضافية لمرة واحدة بقيمة 49.7 مليون دولار.