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غرامة مالية جديدة.. القاضي يهدد ترامب!

7
MAY
2024
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هدّد القاضي الذي يرأس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجنائية في نيويورك مجددا الاثنين بسجنه لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.

وفرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها 1000 دولار على ترامب "لانتهاكه أمرا أصدره لنشره تعليقات علنية حول هيئة المحلفين والطريقة التي تم اختيار أعضائها وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد تعرضه للسجن".

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 9 آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة ارتكبها لأنه حمل علنا على شهود وأعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال تكرار ذلك.

ومنذ 15 أبريل تاريخ بدء هذه المحاكمة غير المسبوقة لرئيس أمريكي سابق، طلب المدعون العامون أن يعاقب دونالد ترامب لانتهاكاته المتكررة لقرار منعه من مهاجمة شهود رئيسيين في الملف والأمر يتعلق خصوصا بمحاميه السابق مايكل كوهين أو أعضاء في هيئة المحلفين يلمح ترامب إلى أنهم منحازون.

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 في مواجهة الديمقراطي جو بايدن، احتمال إدانته في هذه القضية ونظريا احتمال الحكم عليه بالسجن.

ويحاكم الرئيس الجمهوري السابق (77 عاما) في أربع قضايا جنائية، حيث أنه مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.

كما تتم ملاحقة ترامب أيضا بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يفترض أنها استخدمت لإخفاء المبلغ المالي الذي دُفع.

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