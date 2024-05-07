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أمير عبد اللهيان: هنية أبلغني هاتفياً بأنّ الكرة الآن في ملعب "إسرائيل"

7
MAY
2024
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الميادين: تلقّى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أبلغه فيه ردّ حماس على مقترح الوسطاء لوقف الحرب في غزة.

 

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأنّ هنية أكد، في الاتصال، موقف حماس بشأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أي اتفاق سياسي.

 

وقال هنية: "لقد أبلغنا ردّ حماس على المبادرة المصرية والقطرية لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار البشري وغيرها من الشروط. وحالياُ الكرة في ملعب الجانب الآخر".

 

وأضاف مؤكداً: "نحن صادقون في نياتنا".

 


يُشار إلى أنّ هنية أبلغ، مساء امس موافقة الحركة على مقترح الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزّة. وأتى ذلك في اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفي اتصال آخر بوزير المخابرات المصرية، عباس كامل.

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