سكاي نيوز عربية: أميركا تعاقب طلبة الحقوق وجامعة كولومبيا بسبب دعمهم غزة

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سكاي نيوز عربية: أعلن 13 قاضيا اتحاديا أميركيا من المحافظين رفضهم لتعيين طلاب من كلية الحقوق أو الطلاب الجامعيين بجامعة كولومبيا ردا على طريقة تعاملها مع المظاهرات الداعمة لغزة.

ووصف القضاة، وجميعهم عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الحرم الجامعي في مانهاتن بأنه "حاضنة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.

وجاء في الرسالة أن "الأساتذة والإداريين على حد سواء هم في مقدمة اضطرابات الحرم الجامعي مما يشجع الانتشار الخبيث لمعاداة السامية والتعصب".

ولم يستجب المتحدثون باسم جامعة كولومبيا وكلية الحقوق بعد لطلبات للتعليق. وألغت جامعة كولومبيا أمس الاثنين حفل التخرج الرئيسي بسبب الاحتجاجات المتواصلة.

ويعين القضاة الاتحاديون خريجي كلية الحقوق سنويا للتدريب العملي لمدة عام وهو ما قد يساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة وعالية الأجر. وكتب القضاء أن المقاطعة ستطبق على الطلاب الذين يدخلون جامعة كولومبيا هذا الخريف.