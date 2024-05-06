في خطاب ناري.. نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة

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سكاي نيوز عربية: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة في خطاب ناري بمناسبة ذكرى يوم المحرقة السنوي امس، قائلا: "إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فسوف تقف وحدها".

كانت الرسالة، التي عادة ما تلقى في سياق يتجنب عادة السياسة، موجهة إلى العدد الآخذ في التنامي من قادة العالم الذين انتقدوا الخسائر الفادحة التي سببها الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس وحثوا الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أقول لزعماء العالم: مهما كان حجم الضغوط، وأي قرار من أي منتدى دولي، لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها. لن يحدث ذلك مرة أخرى"