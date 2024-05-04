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الأسد دعا إلى المحاسبة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي وتطوير البنية التنظيمية الحزبية

4
MAY
2024
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دعا الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إلى المحاسبة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي، وتطوير البنية التنظيمية الحزبية، وبناء مؤسسة الحزب. وقد انتخب الأسد مجدداً أمينا عاما لحزب البعث في المؤتمر الحزبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الأسد في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب اليوم السبت في قصر المؤتمرات بدمشق، إشارته إلى النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الايديولوجيا من جهة، والقواعد الاقتصادية من جهة أخرى.
وتحدث الأسد، الأمين العام للحزب، عن 'علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية عصباً رئيسياً للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والمحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية حاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب'.

ووفق الوكالة يعد هذا الاجتماع مرحلة ثالثة استكمالاً للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس الأسد، في اجتماع اللجنة المركزية في بداية العام، وبعد التحضير لها بانتخابات شفافة وعلنية على مستوى الشعب الحزبية، أولاً ثم على مستوى الفروع الحزبية ثانياً.

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